Son dakika haberleri! Kırıkkale'de iki farklı kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kırıkkale'de iki farklı kaçakçılık operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi: Kırıkkale'de düzenlenen iki farklı operasyonda, 17 bin 228 makaron, 31 kilogram tütün ve iki tabanca ele geçirildi.

Son dakika haberleri! Kırıkkale'de iki farklı kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Kırıkkale'de düzenlenen iki farklı operasyonda, 17 bin 228 makaron, 31 kilogram tütün ve iki tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Silah Kaçakçılığına yönelik Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler A.S. isimli şahsın Delice ilçesindeki iş yerinde aramalarda bulundu. Aramada, 2 bin 828'i doldurulmuş diğerlerinin içi boş 17 bin 228 makaron, 30 tekel bandrolü, 31 kilogram açık kıyılmış tütün ve 11 paket 1 kilogramlık tütün ile bir kutu cinsel içerikli hap ele geçirildi. A.S. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen diğer operasyonda ise İ.A.'nın Yahşihan ilçesindeki evinde aramalarda bulunuldu. Aramalarda 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 61 av tüfeği kartuşu, 14 adet fişek ve birer adet kama ile kasatura ele geçirildi. Şahıs hakkında 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet' sulundan adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Son dakika haberleri! Kırıkkale'de iki farklı kaçakçılık operasyonu
Son dakika haberleri! Kırıkkale'de iki farklı kaçakçılık operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kırıkkale, Silah, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Kırıkkale'de iki farklı kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

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