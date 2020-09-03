Son dakika haberleri! Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balışeyh ilçesine bağlı Koçubaba köyünde M.K. (33), D.U. (42) ve A.K.U'nun (33) yasa dışı yollarla Hint keneviri ektiği ve hasat ederek saman balyaları arası ile köpek kulübesine sakladıklarını tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonda şüphelilerin evlerinde ve bahçelerinde narkotik dedektör köpeği ile yaptığı aramada, 11 kilogram kubar esrar, 68 kök dikili kenevir, 2 ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız pompalı av tüfeği, kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan D.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.K. ve A.K.U. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.