Son dakika haberleri! Kırklareli'nde bir köy ve bir sokak karantinaya alındı - Son Dakika

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ile bir sokak karantinaya alındı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Babaeski ilçesi Taşağıl köyü ile Büyükmandıra beldesindeki Bağlar Sokağı için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, karantina kararının gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu da bildirildi.

Karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.