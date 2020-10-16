Son dakika haberleri! Kırklareli'nde bir köy ve bir sokak karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde bir köy ve bir sokak karantinaya alındı
16.10.2020 09:59
Son dakika gündem haberi: Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ile bir sokak karantinaya alındı.
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ile bir sokak karantinaya alındı.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Babaeski ilçesi Taşağıl köyü ile Büyükmandıra beldesindeki Bağlar Sokağı için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, karantina kararının gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu da bildirildi.
Karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.
Son Dakika Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Bu gece başlıyor! Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor PSG'de arkadaşlarının dalga geçtiği Choupo-Moting, Bayern'deki ilk maçında 2 gol attı Aliyev, Ermenistan'a karşı verdikleri mücadeleyi "Kurtuluş Savaşı" olarak adlandırdı Kardeşinin cinayete kurban gittiğini öğrenen acılı abla, canlı yayında sinir krizi geçirdi ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı