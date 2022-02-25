Son dakika haberleri | Kırşehir'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kırşehir'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

25.02.2022 10:54
Son dakika haberleri | Kırşehir'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Son dakika haberi: KIRŞEHİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIRŞEHİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyon düzenledi. 'Mahrem imam' R.K. ve eski askeri okul öğrencisi S.V., Kaman ilçesinde yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Son dakika haberleri | Kırşehir'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
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Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kırşehir'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika


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