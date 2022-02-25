KIRŞEHİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyon düzenledi. 'Mahrem imam' R.K. ve eski askeri okul öğrencisi S.V., Kaman ilçesinde yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Kırşehir'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika