Son dakika haberleri! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde balıkçı gemisinin batması sonucu 13 kişi ölü - Son Dakika

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemdeki bu tür olaylara gemilerin bakımsızlığı ve kapasitelerinin üstünde yük taşımaları yol açıyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ndombe Gölü'nde 30 kişilik mürettebatı bulunan balıkçı gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle alabora oldu.

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