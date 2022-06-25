Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada Asiye Nakişçi (41) yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Adana'ya gitmekte olan Özgür Nakişçi (44) yönetimindeki 06 TZP 92 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde, sürücü Özgür Nakişçi'nin eşi Asiye Nakişçi'nin yaşamını yitirdiği, sürücü Nakişçi, çocukları Burak Kadir (13), Yusuf Emre (9), Ahmet Arif (4), babası Bektaş Nakişçi (71) ve yakını Gonca Nakişçi'nin (32) yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bektaş ve Ahmet Arif Nakişçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Asiye Nakişçi'nin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.