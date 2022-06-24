Sürücü aracı park ederek, alevlere müdahale etmeye başladı. Yoldan geçen vatandaşlar da durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Kaynak: AA

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobilinde çıkan yangına müdahale eden sürücü yaralandı - Son Dakika

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