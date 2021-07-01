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Son dakika haberleri | Konyaspor, Antalyaspor'dan Serdar Gürler'i transfer etti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Konyaspor, Antalyaspor'dan Serdar Gürler'i transfer etti

01.07.2021 20:34
Son dakika haberleri | Konyaspor, Antalyaspor'dan Serdar Gürler'i transfer etti, System.String[]

Son dakika haber: Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçtiğimiz sezon Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Serdar Gürler'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçtiğimiz sezon Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Serdar Gürler'i kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpte yapılan açıklamaya göre, kanat oyuncusu Serdar Gürler ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 29 yaşındaki oyuncunun yanı sıra ikinci başkan Serhat Güler ile asbaşkanlardan Süleyman Oğuz ile Sertaç Tuza katıldı.

Serdar Gürler, Konyaspor'da 10 numaralı formayı giyecek.

Son dakika haberleri | Konyaspor, Antalyaspor'dan Serdar Gürler'i transfer etti
Son dakika haberleri | Konyaspor, Antalyaspor'dan Serdar Gürler'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig, Serdar Gürler, Antalyaspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Konyaspor, Antalyaspor'dan Serdar Gürler'i transfer etti - Son Dakika Spor


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