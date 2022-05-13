KÖPRÜDEN GÖLE ATLADILAR; ERKEK KURTULDU, KADIN ÖLDÜ - Son Dakika
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KÖPRÜDEN GÖLE ATLADILAR; ERKEK KURTULDU, KADIN ÖLDÜ

13.05.2022 04:59
KÖPRÜDEN GÖLE ATLADILAR; ERKEK KURTULDU, KADIN ÖLDÜ

ADANA'da sevgili oldukları öne sürülen Tuncay K. (53) ve Sonay T. (47) birlikte köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne atladı.

ADANA'da sevgili oldukları öne sürülen Tuncay K. (53) ve Sonay T. (47) birlikte köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Tuncay K. polis ve itfaiye erleri tarafından kurtarılırken, Sonay T. ise hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü'nde meydana geldi. Otomobil ile köprüye gelen ve sevgili oldukları ileri sürülen Tuncay K. ile Sonay T., iddiaya göre birlikte Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Sonay T., kısa sürede boğulurken, Tuncay K. ise çırpınıp, yardım çağlıkları atmaya başladı. Bu sırada köprüden geçen ve yol kenarında camları açık otomobili fark eden polis ekibi, aracı incelemek için durdu. Ekip aracından iner inmez yardım çığlıklarını duyup, göle bakan polisler, bir kadının su üstünde hareketsiz yattığını, bir erkeğin ise suda çırpındığını gördü. Polis ekibinin durumu telsizle bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve dalgıç polisler sevk edildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin halata bağlayıp, suya attığı can simitlerine tutunan Tuncay K., kıyıya çekilerek kurtarıldı. Ambulansta ilk muayenesi yapılan Tuncay K., daha sonra hastaneye kaldırıldı. Sonay T.'nin cansız bedeni ise dalgıç polislerce çıkartıldı. Yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

KÖPRÜDEN GÖLE ATLADILAR; ERKEK KURTULDU, KADIN ÖLDÜ
KÖPRÜDEN GÖLE ATLADILAR; ERKEK KURTULDU, KADIN ÖLDÜ
KÖPRÜDEN GÖLE ATLADILAR; ERKEK KURTULDU, KADIN ÖLDÜ
KÖPRÜDEN GÖLE ATLADILAR; ERKEK KURTULDU, KADIN ÖLDÜ
KÖPRÜDEN GÖLE ATLADILAR; ERKEK KURTULDU, KADIN ÖLDÜ
KÖPRÜDEN GÖLE ATLADILAR; ERKEK KURTULDU, KADIN ÖLDÜ
KÖPRÜDEN GÖLE ATLADILAR; ERKEK KURTULDU, KADIN ÖLDÜ
KÖPRÜDEN GÖLE ATLADILAR; ERKEK KURTULDU, KADIN ÖLDÜ
KÖPRÜDEN GÖLE ATLADILAR; ERKEK KURTULDU, KADIN ÖLDÜ
KÖPRÜDEN GÖLE ATLADILAR; ERKEK KURTULDU, KADIN ÖLDÜ
KÖPRÜDEN GÖLE ATLADILAR; ERKEK KURTULDU, KADIN ÖLDÜ
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖPRÜDEN GÖLE ATLADILAR; ERKEK KURTULDU, KADIN ÖLDÜ - Son Dakika


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