Adana'nın Kozan ilçesinde hayırsever iş insanları, 8 mahallede çıkan orman yangınında mağdur olan vatandaşlarla yardım kolisi dağıttı.

Hayırsever İş insanları, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ile birlikte yangın sahasında 101 haneye tek tek kolileri teslim ederken, yangının televizyonda görünenden çok daha acı boyutta olduğunu kaydettiler. Hayırsever İş insanı Serhan Antalyalı geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için geldik diyerek "Yanan her evde büyük hikayeler var. Bizde elimizden geldiğince destek olmak istedik" dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise bölge insanına destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ederek, "Herkes gıda getirmişti bu kez tabak çatal kaşık ev gereçleri temin edildi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kozanlı Diş Hekimi Erol Toklu ise, "Kozan Osmaniye ve Adana'daki sivil toplum kuruluşları olarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Mutfak gereçlerini 101 aileye sunup yaralarına merhem olmak istedik" diye konuştu. - ADANA