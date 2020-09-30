DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

KÜÇÜKÇEKMECE'de otomobille gelen pompalı tüfekli saldırgan kahvehaneyi taradı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3, System.String[]
KÜÇÜKÇEKMECE'de otomobille gelen pompalı tüfekli saldırgan kahvehaneyi taradı. Olayda 1 kişi bacağından yaralanırken, dehşet anlarını sokakta oturanlar cep telefonu kameraları ile görüntüledi.

Olay saat 02.30 sıralarında Küçükçekmece, Sefaköy'de meydana geldi. Buradaki kahvehanenin önüne otomobiliyle gelen Tuğberk T. isimli kişi elindeki pompalı tüfekle art arda ateş açtı. Olayda kahvehane önünde bulunan 1 kişi bacağından yaralandı. Saldırgan, geldiği araca binerek olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri sokağı kapatarak, kahvehane önü ve çevrede çalışma yaptı. Polis daha önceden de sabıkası olduğu öğrenilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DEHŞET ANLARI KAMERADAÖte yandan şüphelinin kahvehaneyi taradığı anlar burada oturan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobiliyle sokağa gelen saldırgan, kahvehaneye art arda ateş açıyor. Büyük korku ve paniğin yaşandığı anlardan sonra saldırgan, aracına binerek kaçıyor. Görüntülerin devamında ise sokaktaki polislerin çalışmaları yer alıyor.  Olayın yaşandığı caddede esnaf olan Ahmet Gümüştepe, "Silah seslerini duyduk. 1 kişiyi kurşun ayağını sıyırmış geçmiş. Daha önce böyle bir olay yaşamadık."diye konuştu.

- İstanbul
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

Cep Telefonu, Küçükçekmece, Polis, Ateş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:22 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

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