Son dakika haber | Küçükçekmece'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Atakent Mahallesi 4. Cadde'de iki grup arasında tartışma çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili çalışma başlattı.

Küçükçekmece, Polis, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Küçükçekmece'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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