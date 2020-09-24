Son dakika haberleri... Kula'da tombala operasyonu - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarını alan emniyet güçleri, bahse konu adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 11 kişiyi yakalayan ekipler, 2 adet tombala makinesi ve numaralı toplara el koydu. Operasyonda 10 şahsa maske takmamaktan, 9 kişiye kumar oynamaktan toplam 20 bin 25 TL cezai işlem uygulanırken, 2 şahsa da kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli tahkikat düzenlendi.

Olay, 23 Eylül Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Seyitali Mahallesi 223 sokak üzerindeki bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahse konu adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1'i bayan 11 kişiyi yakalayan emniyet güçleri, tombala oyunu için kullanıldığı tespit edilen 2 adet tombala makinesi ve çok sayıdaki numaralı toplara Cumhuriyet Savcısı'nın talimatlarıyla el koydu. Olayla ilgili idari işlem başlatan ekipler, 9 kişiye kumar oynamaktan bin 225'er TL'den toplamda 11 bin 25 TL, 10 kişiye de maske takma zorunluluğu olan alanda maske takmamak suçundan 900'er TL'den 9 bin TL cezai işlem uyguladı. İdari işlemlerin yanı sıra A.Ö. ve N.Ö. isimli 2 şahsa da kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli tahkikat düzenlendi. - MANİSA