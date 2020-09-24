Son dakika haberleri... Kula'da tombala operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kula'da tombala operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Kula ilçesinde bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarını alan emniyet güçleri, bahse konu adrese operasyon düzenledi.

Son dakika haberleri... Kula'da tombala operasyonu, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarını alan emniyet güçleri, bahse konu adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 11 kişiyi yakalayan ekipler, 2 adet tombala makinesi ve numaralı toplara el koydu. Operasyonda 10 şahsa maske takmamaktan, 9 kişiye kumar oynamaktan toplam 20 bin 25 TL cezai işlem uygulanırken, 2 şahsa da kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli tahkikat düzenlendi.

Olay, 23 Eylül Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Seyitali Mahallesi 223 sokak üzerindeki bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahse konu adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1'i bayan 11 kişiyi yakalayan emniyet güçleri, tombala oyunu için kullanıldığı tespit edilen 2 adet tombala makinesi ve çok sayıdaki numaralı toplara Cumhuriyet Savcısı'nın talimatlarıyla el koydu. Olayla ilgili idari işlem başlatan ekipler, 9 kişiye kumar oynamaktan bin 225'er TL'den toplamda 11 bin 25 TL, 10 kişiye de maske takma zorunluluğu olan alanda maske takmamak suçundan 900'er TL'den 9 bin TL cezai işlem uyguladı. İdari işlemlerin yanı sıra A.Ö. ve N.Ö. isimli 2 şahsa da kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli tahkikat düzenlendi. - MANİSA

Türk Lirası, Operasyon, Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kula'da tombala operasyonu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Otostopla durdurdukları araca binen 3 kadın, araçtaki engellinin 2 bin lirasını gasbetti Arnavutköy'de cinnet getiren adam önce karısını sonra arkadaşını öldürdü Ayaklarına kuş ölüsü bağlanıp, başına maske takılan şahin kurtarıldı Eylül ayı doğum yardımları 83 bin annenin hesabına yarın yatırılacak Beyin kanaması sonrası ne gülebiliyor ne de ağlayabiliyor! Cem Yılmaz bile başaramadı Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktor savunmasıyla şaşırttı: Hatırlamıyorum FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi
Polisi Polisi "kraliçe arı var, aramayın" diyerek engellemeye çalıştı! Kovandan uyuşturucu çıktı         
12:35
Acun Ilıcalı, Exxen adında yeni bir dijital platform kurdu Acun Ilıcalı, Exxen adında yeni bir dijital platform kurdu         
12:12
Ruhsatsız merkezde botoks yaptıran kadın, fenalaşarak hayatını kaybetti Ruhsatsız merkezde botoks yaptıran kadın, fenalaşarak hayatını kaybetti         
12:08
Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı         
12:01
Tunceli'de bilet sisteminin olmadığı toplu taşıma araçlarında eldiven kullanma zorunluluğu getirildi Tunceli'de bilet sisteminin olmadığı toplu taşıma araçlarında eldiven kullanma zorunluluğu getirildi         
11:14
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı         
10:01
Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktor savunmasıyla şaşırttı: Hatırlamıyorum Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktor savunmasıyla şaşırttı: Hatırlamıyorum         
09:59
Suyun çekilmesiyle ortaya çıkan kafatası ve kemikler, bölge halkını tedirgin etti Suyun çekilmesiyle ortaya çıkan kafatası ve kemikler, bölge halkını tedirgin etti         
09:50
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Aldığı kilolarla konuşulan oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer de bıyık bıraktı Aldığı kilolarla konuşulan oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer de bıyık bıraktı         
09:24
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Atmaya kıyamadı, 10 kamyon eşya biriktirdi, içeriden otomobil çıktı Atmaya kıyamadı, 10 kamyon eşya biriktirdi, içeriden otomobil çıktı         
08:54
Kelebek hastası çocuklarına dokunamayan anne-babanın tek bir isteği var Kelebek hastası çocuklarına dokunamayan anne-babanın tek bir isteği var         
08:44
Yediemin otoparkında bulunan 12 milyon lira değerindeki araçların, ekonomiye kazandırılması isteniyor Yediemin otoparkında bulunan 12 milyon lira değerindeki araçların, ekonomiye kazandırılması isteniyor         
08:40
Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreli askeri önce vurdu, sonra yaktı Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreli askeri önce vurdu, sonra yaktı         
06:15
Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı         
22:37
Bill Gates: Koronavirüs salgını 2022'de sona erebilir Bill Gates: Koronavirüs salgını 2022'de sona erebilir         
17:48
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 13:22:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Kula'da tombala operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei