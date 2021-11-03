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BAKAN YARDIMCISI ALPASLAN: TURİZMDE 11,5 MİLYAR DOLAR GELİRE ULAŞTIK - Son Dakika

BAKAN YARDIMCISI ALPASLAN: TURİZMDE 11,5 MİLYAR DOLAR GELİRE ULAŞTIK

03.11.2021 20:47

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizmde 2021 yılının 3'üncü çeyreğinde yaklaşık 11,5 milyar dolar gelire ve 15 milyona yakın ziyaretçiye ulaşıldığını, bu rakamların 2019'un aynı dönemine yakın olduğunu söyledi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizmde 2021 yılının 3'üncü çeyreğinde yaklaşık 11,5 milyar dolar gelire ve 15 milyona yakın ziyaretçiye ulaşıldığını, bu rakamların 2019'un aynı dönemine yakın olduğunu söyledi.

Afyon Kocatepe Üniversitesinin (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen Akademik Yılı Açılış ve Ödül Törenine katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AKÜ 2021- 22 akademik yılı açılışının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, öğrencilere ilk dersi verdi. Türkiye ekonomisinde turizmin yeri ve önemine dikkat çeken Alpaslan, "2019 yılı Türkiye açısından turizmde çok parlak bir yıl olmuştur. 52 milyon yabancı ziyaretçiyi ülkemizde ağırladık. 34,5 milyar dolar turizm gelirimiz oldu. Bu da tabii Türk turizm tarihinde en üst rakamlar oldu" dedi.

Türkiye'de 2021 yılı Haziran ayında turizm sektörünün hareketlendiğine değinen Alpaslan, "Rakip olduğumuz ülkelere oranla yüzde 80 gelişme sağladık. 2019 rakamlarını da inşallah, 2022 ve 2023'lerde yakalayacağız. 2021 yılının son 3'üncü dilimini dikkate aldığımızda 2019 yılı rakamlarına yakın gerçekleşti. Yaklaşık 11,5 milyar dolar turizm gelirimiz, 15 milyona yakın da ziyaretçiyi ülkemizde ağırlamış olduk" dedi.

Konuşmaların ardından Nadir Alpaslan ile il protokolü tarafından, AKÜ'de profesör unvanı alan, çeşitli branşlarda başarı elde eden akademisyenlere, üniversiteye katkı veren iş insanlarına ve tüzel kişilere belgeleri ile ödülleri verildi.

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Turizm, dolar, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN YARDIMCISI ALPASLAN: TURİZMDE 11,5 MİLYAR DOLAR GELİRE ULAŞTIK - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN YARDIMCISI ALPASLAN: TURİZMDE 11,5 MİLYAR DOLAR GELİRE ULAŞTIK - Son Dakika
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