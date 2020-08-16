Son dakika haberleri: Maccabi Playtika, Frutti Extra Bursaspor'dan Chris Jones'u transfer etti

Jones, yeşil-beyazlı formayla geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 15,3 sayı ve 6,8 asist ortalamaları yakalamıştı.

Daha önce Belçika 'nın Belfius Mons-Hainaut ve İsviçre 'nin Basel ekiplerinde oynayan 1,88 metre boyundaki Jones, geçen sezon Frutti Extra Bursaspor'a transfer olmuştu.

Maccabi Kulübü, 27 yaşındaki Jones ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İsrail 'in Maccabi Playtika Basketbol Takımı, Frutti Extra Bursaspor 'dan ABD'li oyun kurucu Chris Jones'u kadrosuna kattı.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 14:29

Kaynak: AA

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