Son dakika haberleri | Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
26.11.2020 10:15
Son dakika gündem haberine göre MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bin 316 uyuşturucu hap, 50 gram metamfetamin, 45 gram toz esrar, 13 gram kubar esrar ve 1 tüfek ele geçirildi. Kimlikleri açıklanmayan 12 şüphelinin emniyette sorgulanmalarına başlandı.
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