Son dakika haberleri... Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde Hakan Uğurlu'nun (19) kullandığı 45 K 5781 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Uğurlu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uğurlu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.