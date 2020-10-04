Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde Hakan Uğurlu'nun (19) kullandığı 45 K 5781 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Uğurlu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Uğurlu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 19:55 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika