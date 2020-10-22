Son dakika haberleri! Manisa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Manisa'da uyuşturucu operasyonu

22.10.2020 00:09
Son dakika haberleri! Manisa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir evde 1 kilo 320 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir evde 1 kilo 320 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik yaptığı çalışma kapsamında Yunusemre ilçesinde bir eve operasyonda düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 3 parça halinde 1 kilo 321 gram esrar ele geçirildi, evdeki 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu, Yunusemre, Manisa, Esrar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Manisa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Oruç Reis'in Navtex süresi 27 Ekim'e kadar uzatıldı Van Dijk'ın yerine stoperde oynayan Fabinho'nun çizgiden çıkardığı top maça damga vurdu ABD'den tehdit gibi S-400 sözleri: Türkiye füzeleri test ederek çok şeyi feda etti Yolun karşısına geçmek isteyen genç, çok sayıda aracın çarpması sonucu tanınmayacak hale geldi Tüm uyarılara rağmen göle giren şahıs, timsah saldırısında hayatını kaybetti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İBB'nin söktüğü dikey bahçelere talip oldu Oxford'un koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı gönüllü olarak deneyen doktor hayatını kaybetti Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi
Bayern Münih, evinde Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti Bayern Münih, evinde Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti         
23:53
MHP'den eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hayatını kaybettiği iddiasına yalanlama MHP'den eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hayatını kaybettiği iddiasına yalanlama         
23:39
KKTC seçimleri üzerinden polemik yaşayan Adil Gür ve Kemal Öztürk canlı yayında fena kapıştı KKTC seçimleri üzerinden polemik yaşayan Adil Gür ve Kemal Öztürk canlı yayında fena kapıştı         
23:33
"Hazır asker" imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak         
23:22
Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil         
22:49
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez         
21:44
Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu         
20:15
Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı         
18:24
Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu         
17:41
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 00:13:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Manisa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei