Son dakika haberleri... Mersin'de 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de jandarma ekiplerince bir şahsın evinde yapılan aramada, 31 kök kenevir bitkisi ile 50 gram kenevir tohumu ve 50 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Mahallesi'nde bir şahsın evinin bahçesinde uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşan ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, evinin bahçesinde yapılan aramada ise 31 kök kenevir bitkisi, 50 gram kenevir tohumu ve 50 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. - MERSİN