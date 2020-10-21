Mersin'in Tarsus ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentteki denetimler sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada cezerye kutusuna gizlenmiş 90 sentetik hap ele geçilirdi, sürücü K.Y gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.Y'nin ifadesi üzerine uyuşturucu madde satın alacağı iddia edilen S.T'nin evine baskın düzenledi.
Şüpheli S.T. gözaltına alınırken, evde 966 sentetik hap ele bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Kaynak: AA
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