Son dakika haberleri... Metin Gürcan davasında 'kapalılık' kararı (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Metin Gürcan davasında 'kapalılık' kararı (2)

30.03.2022 19:47
Son dakika haberleri... Metin Gürcan davasında 'kapalılık' kararı (2)

Gelen son dakika haberlerine göre TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARIAnkara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen DEVA Partili Metin Gürcan, savunmasını yaptı.

TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARI

Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen DEVA Partili Metin Gürcan, savunmasını yaptı. Gürcan, suçlamaları kabul etmeyip tutuksuz yargılanma talebinde bulundu. Avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'suçun mahiyeti', 'istenen cezaların üst sınırı' ve 'kaçma şüphesi' nedeniyle 'gelinen aşamada adli kontrol şartının yetersiz kalacağı' gerekçesiyle sanık Metin Gürcan'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Özkan ARSLAN/ ANKARA,


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'Casusluk' suçuyla yargılanan Gürcan'ın tutukluluğunun devamına karar verildi 'Casusluk' suçuyla yargılanan Gürcan'ın tutukluluğunun devamına karar verildi Son dakika gündem: Metin Gürcan davasında 'kapalılık' kararı Son dakika gündem: Metin Gürcan davasında 'kapalılık' kararı

Deva Partisi, Metin Gürcan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Metin Gürcan davasında 'kapalılık' kararı (2) - Son Dakika


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