BURSA'da, yemek dağıtımına çıkan kurye, kullandığı motosikletle otomobile çarptı. Kuryenin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, çarşamba günü akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Kokoreççi dükkanı bulunan İrfan Şenel, sipariş dağıtmak için 16 AIL 219 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Şenel'in kullandığı motosiklet, sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü, yaralandı. Şenel'e ilk müdahaleyi, kazaya karışan otomobilin sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İrfan Şenel, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Şenel'in sol bacağında iki kırık olduğu tespit edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün otomobile çarpıp havalandıktan sonra yere düştüğü anlar yer aldı.