Mozambik'in kuzeyindeki Matemo Adası'nın, terör örgütü Ensar'ul Sunna üyelerinden temizlendiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Mozambik Emniyet Müdürü Bernadino Rafael, terör örgütü üyelerinin perşembe günü Matemo adasına saldırarak bölgeyi ele geçirdiğini açıkladı.

Güvenlik güçlerinin hafta sonu düzenlenen operasyonlarla adadaki örgüt üyelerini püskürttüğü bilgisini paylaşan Bernadino, adada güvenliğin sağlandığını bildirdi.

Rafael, "Bölge halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Teröristlerin nerede saklandığını onlar gösterdi." dedi.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik ordusu, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlardan kaçan on binlerce kişinin teknelerle Pemba kentine gitmek zorunda kaldığı, 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 1,3 milyon kişinin güvenlik kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.