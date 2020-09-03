Son dakika haberleri... Muğla'da ahşap ev yandı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ahşap ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı kırsal Sarnıç Mahallesi'nde 80 yaşındaki Ahmet Ercan'ın yaşadığı ahşap evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap olması nedeniyle kısa sürede tüm evi alevler sardı.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.