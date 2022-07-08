Öte yandan, yangının çatıda ekmek pişirmek için kurulan fırına ait bacanın tutuşarak sıçramasından çıktığı tahmin ediliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ekiplerince söndürülen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Çayboyu Mahallesi'nde Abdullah ve Mehmet Yılmaz 'a ait ahşap çatılı iki evde yangın çıktı.

Kaynak: AA

Mehmet Yılmaz, Çayboyu, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Muğla'da çıkan yangın iki evde hasara neden oldu - Son Dakika

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