Son dakika haberleri: Nihat Özdemir, Antalya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Nihat Özdemir, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

Son dakika spor haberi... TFF Başkanı Nihat Özdemir, beraberindeki heyetle birlikte Antalya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Son dakika haberleri: Nihat Özdemir, Antalya'da ziyaretlerde bulundu, System.String[]

TFF Başkanı Nihat Özdemir, beraberindeki heyetle birlikte Antalya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

TFF 2. Lig Play-Off finali için Antalya'da bulunan Başkan Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile birlikte Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur'a nezaket ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaretlerde TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı ve TFF Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan da yer aldı.

Başkan Nihat Özdemir, ziyaretlerde Vali Ersin Yazıcı, Emniyet Müdürü Murat Ulucan ve İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur'a A Milli Takım forması hediye etti. - ANTALYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Ersin Yazıcı, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 09:03

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Nihat Özdemir, Antalya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika Spor
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