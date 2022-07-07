Edinilen bilgilere göre kaza, Ödemiş- Ovakent kara yolunda meydana geldi. 35 ZGB 88 plakalı motosikleti ile hızla seyir halinde olan Müslüm Özdemir (36), aynı istikamette seyir halinde bulunan M.G. (54) yönetimindeki 35 RAP 02 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Ödemiş'teki kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

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