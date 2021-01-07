Son dakika haberleri! Ordu'da kumar oynayan 30 kişiye 107 bin 650 lira ceza - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ordu'da kumar oynayan 30 kişiye 107 bin 650 lira ceza
07.01.2021 20:29
Son dakika gündem haberi... Ordu'nun Fatsa ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye 107 bin 650 lira ceza uygulandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye 107 bin 650 lira ceza uygulandı.
Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç ayrı adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adreslere operasyon düzenleyen polis, 30 kişiyi kumar oynarken yakaladı.
Kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle bu kişilere 107 bin 650 lira ceza kesildi.
Son Dakika Son Dakika: Bakan Koca ile BioNTech kurucusu Uğur Şahin arasında aşısı görüşmesi Son Dakika: Kongre baskınının ardından Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını 20 Ocak'a kadar dondurdu DSÖ'den kritik eşikteki Avrupa'ya çağrı: Önlemleri yoğunlaştırın Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı 4 çocuk babası adam, hindi kestiği bıçağın üzerine düşüp yaşamını yitirdi Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil