İlçeye bağlı Çiçeklidere Köyü'nde, İbrahim Köstü'ye ait evin mutfağında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Komşuları evde çıkan yangını fark etmesinin ardından durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. - OSMANİYE

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