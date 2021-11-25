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Tunceli'deki kazada güvenlik korucu hayatını kaybetti

TUNCELİ - Tunceli'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu güvenlik korucusu hayatını kaybetti.

Kaza, Çemişgezek'e bağlı Alakuş köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güvenlik korucusu Sefer Demir idaresindeki 23 ABN 642 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Demir'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.