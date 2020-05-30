Son dakika haberleri! Otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı - Son Dakika

Denizli'nin Buldan ilçesinde, bir otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ve doğal yaşam alanına bırakıldı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Rıfat Öz, 07 ARF 30 plakalı otomobilinin motor bölümüne girmiş bir yılan olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yılanı çıkarmak için çalışma başlattı.

Motor bölümündeki yılanın çıkarılamaması üzerine otomobil çekiciyle oto sanayisine götürüldü.

Kaldırılan otomobilin altına kaçan yılan, itfaiye ekiplerince özel aparatla yakalanarak torbaya konuldu.

Yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.