Son dakika haberleri: OTOSTOP YAPAN ÜNİVERSİTELİLERİN BİNDİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI: 5 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: OTOSTOP YAPAN ÜNİVERSİTELİLERİN BİNDİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI: 5 YARALI

15.05.2022 12:46

Son dakika gündem haberi... DÜZCE'de, üniversite öğrencilerinin otostop yaparak bindikleri otomobilin refüjdeki ağaç ve elektrik direğine çarparak takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, üniversite öğrencilerinin otostop yaparak bindikleri otomobilin refüjdeki ağaç ve elektrik direğine çarparak takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Yahyalar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kalıcı Konutlar istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 UC 116 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaç ve elektrik direğine çarparak takla attı. Ters dönen otomobildeki 4 kişi araçtan savrulurken, 1 kişi ise araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan yolcu itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından araçtan çıkarıldı.

OTOSTOP YAPMIŞLAR

5 kişinin yaralandığı kazada üniversite öğrencilerinin otostop yaparak araca bindikleri öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri: OTOSTOP YAPAN ÜNİVERSİTELİLERİN BİNDİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI: 5 YARALI
Son dakika haberleri: OTOSTOP YAPAN ÜNİVERSİTELİLERİN BİNDİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI: 5 YARALI
Son dakika haberleri: OTOSTOP YAPAN ÜNİVERSİTELİLERİN BİNDİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI: 5 YARALI
Son dakika haberleri: OTOSTOP YAPAN ÜNİVERSİTELİLERİN BİNDİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI: 5 YARALI

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da bariyerlere sıkışan otomobilin sürücüsü yaralandı Tekirdağ'da bariyerlere sıkışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Üniversite, Otomobil, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: OTOSTOP YAPAN ÜNİVERSİTELİLERİN BİNDİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI: 5 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
12:49 AK Parti'de BAE krizi iddiası: Cahit Özkan'ın istifası istendi, direniyor
12:34 "Suriyelilerin bize faydası yok" diyen İlber Ortaylı: Türk vatandaşlığı parayla satılmamalı
12:19 Silopi çöplüğünde bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu: Şüpheliler kadının kayınbiraderleri
12:10 Dünyada biterken, Kuzey Kore'de Covid alarmı: 280 bin kişi karantinada
12:03 Vali Yerlikaya 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti
11:53 Güldür Güldür'den Bakan Nebati'ye davet: İlk fırsatta geleceğim inşallah
11:28 Karısı, öz kardeşiyle kaçtı! Terminalde kurşun yağdırdı: Namusum için vurdum
11:25 Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik
11:22 Pentagon raporu: PKK ve İran Devrim Muhafızları müttefik oldu
11:05 MİT'ten Kobani'de operasyon! PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 12:55:25. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: OTOSTOP YAPAN ÜNİVERSİTELİLERİN BİNDİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI: 5 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement