Son dakika haberleri... Palandöken'de Arefelikler, faytonla çocuklara ulaştırıldı - Son Dakika

Palandöken Belediyesi, tam kapanma nedeniyle arefelik toplayamayan çocuklara sürpriz yaptı. Hem Erzurum'un kadim bayram geleneklerinden olan Arefelik geleneğini yaşatmak, hem de çocukların bayramı, bayram coşkusu içerisinde geçirmesini sağlamak maksadıyla, Başkan Muhammet Sunar ve belediye ekipleri faytonlarla çocuklara arefelik dağıttı. İçerisinde fındık, fıstık ve şeker bulunan özel paketlerde çocuklara ulaştırılan arefelikler, büyük mutluluk yaşattı.

Arefelik geleneğini çok daha canlı tutmak maksadıyla göreve geldikleri yılın ilk bayramından bu bayrama kadar ilçe çocuklarına arefelik dağıttıklarını dile getiren Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, tam kapanma nedeniyle düzenledikleri etkinlikle çocukların evlerine kadar arefeliklerini ulaştırdıklarını ifade etti. Başkan Sunar, "İki senedir bayramları buruk geçiriyoruz. Kısıtlamalar nedeniyle birtakım geleneklerimizi devam ettiremiyoruz. Milletleşmenin en önemli ayaklarından gördüğümüz geleneklerimizden biridir Arefelik. Birlikte var olmanın fotoğrafıdır. Çocuklarımız kısıtlama nedeniyle arefelik toplayamıyor madem, o halde biz kapı kapı dolaşıp çocuklarımızı mutlu edelim istedik. Geçtiğimiz yıl da arefelik dağıtmıştık. Bu yıl araç olarak kullandığımız faytonlarla da nostaljiyi yaşatalım dedik." diye konuştu

Bayram süresi boyunca ilçemiz sakinlerinin emrine amadeyiz

Bayram süresi boyunca ilçe sakinlerinin emrinde olacaklarını dile getiren Başkan Sunar, "Bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı mücadele verdiğimiz bugünlerde, niyazımız, aziz milletimizin ve bütün insanlığın her türlü dert ve sıkıntıdan kurtulmasınadır. 81 ilimizin tamamında bayram süresi boyunca sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Palandöken Belediyesi olarak ilçe sakinlerimizin bayramda da emirlerinde olacağız. İlçe halkının ihtiyaç ve taleplerini karşılamak önceliğimizdir. PALTİM ve Vefa Gruplarımızla Palandökenlilerin emrine amadeyiz. Beklentimiz aziz halkımızın temizlik, mesafe ve maske kuralına uymasıdır." dedi

Tebrik Mesajı

Konuşmasının son bölümünde bayram tebrik mesajını paylaşan Başkan Sunar, "İbadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle geçirilen Ramazan ayının ardından bir başka müstesna zaman dilimi Ramazan Bayramına erişmenin sevinç ve coşkusu içindeyiz. Barış, huzur, hoşgörü ve kardeşlik iklimindeyiz. Musibetten arınmış bir halde bayramlara erişme duası ile, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyorum. Sağlık ve huzur içinde nice bayramlara erişmemizi temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM