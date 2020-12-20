Polis memuru, yolda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı - Son Dakika

Polis memuru, yolda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

20.12.2020 19:25

Kocaeli'de sivil aracıyla seyir halindeki polis memuru, yolda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı. Polis, kazayı hafif yara alarak atlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru olduğu öğrenilen H.S., 16 TAE 55 plakalı sivil aracıyla seyir halindeyken, yola aniden köpek çıktı. Köpeği fark eden polis memuru, direksiyonu kırarak ve adeta kendi canını tehlikeye atarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Bunun üzerine ağaç, otomobilin üzerine devrildi.

Polis memuru, yolda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

KAZAYI HAFİF YARALANARAK ATLATTI

Polis memuru, kaza yaptığını 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında otomobilin üzerine devrilen ağaç kaldırıldı. Polis memuru H.S. ise kazayı hafif bir yara alarak atlattı.

Polis memuru, yolda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Polis memuru, yolda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Polis Memuru, Polis, Sivil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis memuru, yolda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı - Son Dakika


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