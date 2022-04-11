Son dakika haberleri: Polisten kazayı çeken gazeteciye önce müdahale sonra tehdit - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Polisten kazayı çeken gazeteciye önce müdahale sonra tehdit

11.04.2022 13:40
Son dakika haberleri: Polisten kazayı çeken gazeteciye önce müdahale sonra tehdit

Son dakika haberleri... Samsun'da 1 kişinin yaralandığı kazayı çeken gazeteciyi, yaralının yakını olduğunu söyleyen bir sivil polis tarafından engellendi.

Samsun'da 1 kişinin yaralandığı kazayı çeken gazeteciyi, yaralının yakını olduğunu söyleyen bir sivil polis tarafından engellendi. Önce gazetecinin kamerasına müdahale eden polis memuru ardından da çekim yapmaması için tehditte bulundu.

Kaza; Samsun'un İlkadım ilçesi Fuar Caddesi üzerinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nin önünde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özden E. idaresindeki 06 CKZ 103 plakalı Skoda Fabia marka/model otomobil ile Abdullah K.'nin kullandığı 55 AAZ 791 plakalı Fiat Punto marka/model otomobil aynı istikamette giderken çarpıştı. Kazada, 06 CKZ 103 plakalı otomobilde bulunan bir kişi boynundan yaralandı. Kazayı görüntüleyen basın mensubunu Samsun dışında görev yapan ve sivil olan polis memurunun engellemesi ise tepki çekti.

"O KAMERAYI KAPAT, POLİS MEMURUYUM, BAK ÇOK SİNİRLİYİM"

Kazanın ardından olay yerine giden basın mensubu, 112 acil servis ekiplerinin yaralıya müdahalesini çekerken üzerinde resmi polis kıyafeti olmayan sivil bir kişi önce kamerayı eliyle tutarak gazetecinin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Basın mensubunun gazeteci olduğunu söylemesi üzerine, polis memuru olduğunu belirten ve kimlik kartını gösteren polis, çok sinirli olduğunu belirterek, "Dostum o kamerayı kapat. Polis memuruyum. Çekme, benim kayınvalidem. Bak çok sinirliyim" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından kazada yaralanan yaralı ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazaya karışan sürücüler ise alkol muayeneleri yapıldıktan sonra ifadeleri alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.

(Erdi Demür/ İHA)

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Polis Memuru, İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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