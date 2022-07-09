Son dakika haberleri: Sarıkamış'ta jandarma personeli şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Sarıkamış'ta jandarma personeli şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

09.07.2022 14:36
Son dakika haberleri: Sarıkamış'ta jandarma personeli şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Son dakika haberi... Sarıkamış ilçesinde görevli jandarma personeli, şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı kutladı.

Sarıkamış ilçesinde görevli jandarma personeli, şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı kutladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Karaurgan Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Engin Oğul ve beraberindekiler, 2008 yılında Mardin Kızıltepe'de terörle mücadelede şehit düşen, Jandarma Uzman Çavuş Yücel Koç'un Akören köyündeki baba ocağını ziyaret etti.

Jandarma personeli, şehidin annesi Ballı Koç ve kardeşleri Halil İbrahim, Yiğit ile Ömer Faruk Koç'un bayramını kutladı.

Ayrıca bölgedeki köylerde yaşayan gazileri de evlerinde ziyaret eden jandarma personeli, sohbet ettikleri gazilerin bayramını tebrik etti.

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Kaynak: AA

Sarıkamış, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Sarıkamış'ta jandarma personeli şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Sarıkamış'ta jandarma personeli şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. - Son Dakika
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