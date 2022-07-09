Ayrıca bölgedeki köylerde yaşayan gazileri de evlerinde ziyaret eden jandarma personeli, sohbet ettikleri gazilerin bayramını tebrik etti.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Karaurgan Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Engin Oğul ve beraberindekiler, 2008 yılında Mardin Kızıltepe 'de terörle mücadelede şehit düşen, Jandarma Uzman Çavuş Yücel Koç'un Akören köyündeki baba ocağını ziyaret etti.

Kaynak: AA

Sarıkamış, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Sarıkamış'ta jandarma personeli şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.