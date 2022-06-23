İsmailağa Cemaati'nin cenaze için kadınlardan özel bir ricası var

Şehidin ağabeyi Ayhan Arduç ile yakınları, evin önünde taziyeleri kabul etti. Şehir dışında bulunan şehidin eşi ile annesinin, kente gelmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ESKİŞEHİR - Şehit Astsubay Oğuzhan Arduç'un ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika

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