Son dakika haberleri: Şehit polis memuru Hüseyin Duman'ın cenazesi Samsun'a getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Şehit polis memuru Hüseyin Duman'ın cenazesi Samsun'a getirildi

12.05.2022 16:18
Son dakika haberleri: Şehit polis memuru Hüseyin Duman'ın cenazesi Samsun'a getirildi

Son dakika haber: İstanbul Sultanbeyli'de şüphe üzerine bir aracı kovalarken bulunduğu motosikletin tıra çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın (24) cenazesi Samsun'a getirildi.

İstanbul Sultanbeyli'de şüphe üzerine bir aracı kovalarken bulunduğu motosikletin tıra çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın (24) cenazesi Samsun'a getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından uğurlanan şehit Duman'ın cenazesi, Türk Hava Yollarına ait tarifeli yolcu uçağıyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

Şehidin annesi Sultan, babası Mustafa, eşi Müge Duman ve ablası Aylin Çelik de aynı uçakla geldi.

Şehidin cenazesini ve ailesini, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve ilgililer tarafından karşıladı.

Vali Dağlı ve beraberindekiler, aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Meslektaşlarının omuzlarında bir süre taşınan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Cenaze Nakil aracına konulan şehidin naaşı, defnedileceği Ordu'ya gönderildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Şehit polis memuru Hüseyin Duman'ın cenazesi Samsun'a getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Şehit polis memuru Hüseyin Duman'ın cenazesi Samsun'a getirildi - Son Dakika
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