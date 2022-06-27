Son dakika! Selin vurduğu Bozkurt'ta ilçe devlet hastanesi boşaltıldı - Son Dakika
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Son dakika! Selin vurduğu Bozkurt'ta ilçe devlet hastanesi boşaltıldı

27.06.2022 14:22

Son dakika haberleri: Selin vurduğu Bozkurt'ta ilçe devlet hastanesi boşaltıldı Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ilçe devlet hastanesi boşaltıldı.

Selin vurduğu Bozkurt'ta ilçe devlet hastanesi boşaltıldı

KASTAMONU - Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ilçe devlet hastanesi boşaltıldı.

Günler öncesinden uyarısı yapılan şiddetli yağış Kastamonu'da etkili olmaya başladı. Özellikle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde etkili olan yağış hayatı durma noktasında getirdi. Ezine Çayının taşması sonucu felaketi yaşayan Bozkurt'ta ilçe merkezini sular altında kaldı.Kastamonu'yu etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle Kastamonu Valiliği önleyici tedbirleri devreye aldı. Bu çerçevede sular altında kalan Bozkurt ilçe merkezinde ekipler çalışmalarını sürdürürken ilçe devlet hastanesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Hastanede tedavi gören vatandaşlar Abana İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bozkurt İlçe Devlet Hastanesinin bir süre hasta kabul etmeyeceği öğrenilirken acil yardım hizmetleri Abana İlçe Devlet Hastanesinde verilecek.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Selin vurduğu Bozkurt'ta ilçe devlet hastanesi boşaltıldı - Son Dakika

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