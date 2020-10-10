Son dakika haberleri... Sera atıklarını temizlerken traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sera atıklarını temizlerken traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

10.10.2020 10:28
Son dakika haberleri... Sera atıklarını temizlerken traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Aksu ilçesinde sera atıklarını temizlediği sırada devrilen traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti.

Antalya'nın Aksu ilçesinde sera atıklarını temizlediği sırada devrilen traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti.

Olay, sabah 07.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Kundu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan Yusuf İsmet Mekik'in (56) sera atıklarını temizlediği sırada bindiği traktör devrildi. Traktörün altında kalan Mekik, çevredekilerin yardımıyla aracın altından kurtarıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mekik'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Son dakika haberleri... Sera atıklarını temizlerken traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Sera atıklarını temizlerken traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Sera atıklarını temizlerken traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Sera atıklarını temizlerken traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Antalya, Çiftçi, Sabah, Aksu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Sera atıklarını temizlerken traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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