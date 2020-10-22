Son dakika haberleri: Seydişehir'de atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor - Son Dakika

Seydişehir Belediyesi tarafından başlatılan "sıfır atık" projesi kapsamında, cam, metal, plastik ve kağıt atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede toplanan atıkları milli ekonomiye kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

Cam, metal, plastik ve kağıt atıklarını geri dönüşüme kazandırarak milli ekonomiye büyük katkı sağladıklarını ifade eden Tutal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'sıfır atık' projesi, ülkemizin tamamında başarıyla uygulanmaya devam ediyor. Bu proje kapsamında bizler de atıkları milli ekonomiye kazandırma noktasındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın meyvelerini alarak 2020 yılı içerisinde belediye olarak 882 ton kağıt, 367 ton plastik, 74 ton cam ve 147 ton metali geri dönüşümle milli ekonomiye kazandırdık. Bu rakamların üzerine her gün yenisini ekleyip geri dönüşümdeki katma değerimizi arttırarak devam edeceğiz."

Başkan Tutal, 2020 yılı içerisinde Seydişehir'e 207 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırarak, kişi başı düşen yeşil alan miktarını da arttırmaya devam edeceklerini belirtti.