SİLİVRİ'DE PANELVAN'DA ÇIKAN YANGINI VATANDAŞLAR SÖNDÜRDÜ - Son Dakika

SİLİVRİ'DE PANELVAN'DA ÇIKAN YANGINI VATANDAŞLAR SÖNDÜRDÜ

SİLİVRİ'de park halindeki bir panelvanda çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Alibey Mahallesi Terminal yolu üzerinde yaşandı. Park halindeki minibüsten dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bu sırada vatandaşlar, yangın tüpleriyle panelvana müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Olay yerine gelen Silivri Belediyesi itfaiye ekipleri de minibüste soğutma çalışması yaptı.

- İstanbul