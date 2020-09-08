Son dakika haberleri... Silivri polisinden 250 bin TL'lik "sahte markalı" ayakkabı operasyonu - Son Dakika

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Silivri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda ünlü markaların taklidi olan 250 bin TL değerinde ayakkabı ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, saat 18.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan, ünlü markaların sahte logolarının basılı olduğu çok sayıda ayakkabı ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken 6769 sayılı sınai ve mülkiyet kanununa muhalefetten işlem yapıldı. Ele geçirilen ürünlere el konuldu. - İSTANBUL