Son dakika haberleri... Sosyal medyadan kaçak içki satan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Sosyal medyadan kaçak içki satan 2 kişi gözaltına alındı

17.03.2022 12:46
Son dakika haberleri... Sosyal medyadan kaçak içki satan 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi... Nevşehir'de polis ekiplerince yapılan kaçak içki operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Nevşehir'de polis ekiplerince yapılan kaçak içki operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkol kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda; piyasada ve sosyal medya üzerinden kaçak alkol satışı yaptığı tespit edilen, Y.T. ve H.A.'nın ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 litrelik 33 şişe viski ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmekten suçlarından adli işlem başlatıldı. - NEVŞEHİR

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Kaçak İçki, Nevşehir, Medya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Sosyal medyadan kaçak içki satan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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