Su yükselince Alibeyköy Barajı çöple doldu - Son Dakika
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Su yükselince Alibeyköy Barajı çöple doldu

20.03.2022 09:46
Su yükselince Alibeyköy Barajı çöple doldu

REKOR artışın yaşandığı Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 80.69'a ulaşırken, su seviyelerinin artmasıyla kıyılarda bulunan çöpler tahliye kapaklarının bulunduğu bölümde birikmeye başladı.

REKOR artışın yaşandığı Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 80.69'a ulaşırken, su seviyelerinin artmasıyla kıyılarda bulunan çöpler tahliye kapaklarının bulunduğu bölümde birikmeye başladı. İçme suyu havzası olan baraj gölünde çöpler su üstünde yüzmeye başladı. İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan olan Alibeyköy barajında doluluk oranı yaklaşık 4 ay önce yüzde 17.03 olarak ölçülmüştü.

DOLULUK ORANI  YÜZDE 40'LARA KADAR GERİLEMİŞTİ

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 yılının Kasım ayında doluluk oranı yüzde 41.19 olarak ölçülmüştü. İstanbul'da birbiri ardına etkili olan  yağışlı sistemlerin ardından doluluk oranları hızla yükselişe geçmişti. İSKİ verilerine göre bugünkü baraj doluluk oranı yüzde 87.11 olarak ölçüldü.

ALİBEYKÖY BARAJI ÇÖPLÜĞÜ DÖNDÜ

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan olan Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 80.69  olarak ölçüldü. Yaklaşık 4 ay önce doluluk oranı yüzde 17.03 olarak ölçülen Alibeyköy barajında su seviyesindeki hızlı yükseliş beraberinde bir kirlilik sorunu ortaya çıkardı. Kıyılarda piknik yapan vatandaşlar tarafından bırakılan çöpler suların yükselmesiyle yüzmeye başladı. Su havzasında bulunan çöpler rüzgarında etkisiyle Sultangazi ilçesinde bulunan tahliye kapaklarının bulunduğu bölümde birikmeye başladı.  Bölgedeki kirlilik havadan da görüntülendi.İstanbul'da Istranca ve Kazandere baraj gölü havzalarında doluluk oranı yüzde 100 ulaştı. İstanbul'da doluluk oranı en az olan baraj ise yüzde 61.09  ile Sazlıdere barajı oldu. İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları şöyle;

ALİBEYKÖY                                        Yüzde 80.69BÜYÜKÇEKMECE                              Yüzde 88.62DARLIK                                                Yüzde 96.99ELMALI                                                Yüzde 95.83ISTRANCALAR                                   Yüzde 100KAZANDERE                                      Yüzde 100ÖMERLİ                                               Yüzde 91.17PAPUÇDERE                                      Yüzde 96.02SAZLIDERE                                        Yüzde 61.09TERKOS                                              Yüzde 83.02


Su yükselince Alibeyköy Barajı çöple doldu
Su yükselince Alibeyköy Barajı çöple doldu
Su yükselince Alibeyköy Barajı çöple doldu
Su yükselince Alibeyköy Barajı çöple doldu
Su yükselince Alibeyköy Barajı çöple doldu
Su yükselince Alibeyköy Barajı çöple doldu
Su yükselince Alibeyköy Barajı çöple doldu
Su yükselince Alibeyköy Barajı çöple doldu
Su yükselince Alibeyköy Barajı çöple doldu
Su yükselince Alibeyköy Barajı çöple doldu
Su yükselince Alibeyköy Barajı çöple doldu
Su yükselince Alibeyköy Barajı çöple doldu
Su yükselince Alibeyköy Barajı çöple doldu
Su yükselince Alibeyköy Barajı çöple doldu
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Kaynak: DHA

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