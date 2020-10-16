Son dakika haberleri: Sudan'da hükümet karşıtı protestoların şiddete dönüştüğü Kesele eyaletinde OHAL ilan edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sudan'da hükümet karşıtı protestoların şiddete dönüştüğü Kesele eyaletinde OHAL ilan edildi

16.10.2020 00:59
Son dakika haberleri: Sudan'da hükümet karşıtı protestoların şiddete dönüştüğü Kesele eyaletinde OHAL ilan edildi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Sudan hükümeti, biri güvenlik gücü 8 kişinin hayatını kaybettiği hükümet karşıtı protestoların düzenlendiği doğudaki Kesele eyaletinde, 3 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Sudan hükümeti, biri güvenlik gücü 8 kişinin hayatını kaybettiği hükümet karşıtı protestoların düzenlendiği doğudaki Kesele eyaletinde, 3 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, resmi haber ajansı SUNA'da yayımlanan açıklamasında, "Biri güvenlik gücü 8 kişinin gerçek mermiyle yaşamını yitirdiği olaylardan sonra Kesele kentinde sükunet sağlandı." ifadesini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Salih, valinin görevden alınmasına karşı çıkan grupların gösteri düzenledikten sonra dağılacaklarını ifade etmelerine karşın içlerinden bazılarının valilik binasını işgal girişiminde bulunması üzerine polis ve ordudan oluşan ortak güvenlik biriminin olaylara müdahale ettiğini ve çatışma yaşandığını belirtti.

Salih, hayatın tamamen normale dönmesi için kentte 3 gün süreyle OHAL ilan edildiğini kaydetti.

Hükümet Kesele ve Kızıldeniz eyaletlerinde ortak güç konuşlandırdı

Doğudaki kentlerde yaşanan şiddet olaylarının değerlendirildiği kabine toplantısı sonrası Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Abdullah Hamduk'un emniyet ve askeriyedeki istihbarat müdürlerinden çarşamba gününden bu yana devam şiddet olayları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Kesele ve Kızıldeniz eyaletlerindeki güvenlik komitelerinin toplantılarının sürdüğü belirtilen açıklamada, her iki eyalette de tüm kritik tesis ve kurumlarda ordu, polis ve Hızlı Destek Kuvvetlerinden oluşan ortak güçlerin konuşlandırıldığı aktarıldı.

- Olaylar nasıl başladı??

Başbakan Abdullah Hamduk'un salı günü, Kesele Valisi Salih Ammar'ı kentte kabileler arasındaki anlaşmazlık ve şiddet olayları nedeniyle görevinden alması, bölgede Ammar'ın mensubu olduğu Beni Amir kabilesinin tepkilerine neden olmuştu.?

Beni Amir kabilesi mensupları, hükümetin görevden alma kararına tepki olarak Kızıldeniz ve Kesele eyaletlerinde sivil itaatsizlik ve protesto eylemleri başlatmıştı.

Vali Ammar'ın göreve gelmesine husumetli oldukları Hadendova kabilesi karşı çıkıyordu.

Kızıldeniz eyaleti güvenlik komitesi, önceki gün iki kabile arasındaki şiddet olayları dinip, asayiş sağlanana kadar Port Sudan ve Sevakin kentlerinde 12.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.?

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden dün yapılan yazılı açıklamada, Sevakin kentinde hükümetin valiyi görevden alma kararı ile husumetli Beni Amir ve Hadendova kabileleri arasında çıkan taş ve sopaların kullanıldığı olaylarda 6 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Sudan'da hükümet karşıtı protestoların şiddete dönüştüğü Kesele eyaletinde OHAL ilan edildi - Son Dakika

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