Üye Girişi
Sultangazi'de feci kaza... Kaldırımda yürüyen vatandaş ölümden son anda böyle kurtuldu - Son Dakika

Sultangazi'de feci kaza... Kaldırımda yürüyen vatandaş ölümden son anda böyle kurtuldu

02.02.2022 14:18

Sultangazi'de feci kaza... Kaldırımda yürüyen vatandaş ölümden son anda böyle kurtuldu Sultangazi'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu park halindeki otomobile çarptı.

Sultangazi'de feci kaza... Kaldırımda yürüyen vatandaş ölümden son anda böyle kurtuldu

İSTANBUL - Sultangazi'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu park halindeki otomobile çarptı. Kaldırımda yürüyen bir vatandaşın ölümden son anda kurtulduğu kaza kameralara da yansıdı.

Olay dün akşam saat 17.40 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa mahallesi Mahmutbey yolunda yaşandı. 78 AS 777 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon Mert Başar'a ait park halindeki 34 DDV 088 plakalı otomobile çarparak durdu. Kaldırımda yürüyen bir kişinin ölümden döndüğü kaza kameralara da saniye saniye yansıdı.

Kazada aracı büyük hasar gören Mert Başar "Askerden yeni gelmiştim. Geldikten bir kaç gün sonra kendime otomobil aldım. 3 gün önce burada işbaşı yaptım ve park halindeki otomobilime direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför çarparak kullanılamaz hale getirdi. Allah'tan can kaybı yok ve kimsenin burnu bile kanamadı kaza esnasında aracımın önünden geçen şahıslar varmış. Olan mala olsun" diye konuştu.

Kaza anına tanık olan çalışma arkadaşı Kadir Dinçer ise "Dükkanda çalışıyorduk patronumuz Recep bey ofisinden çıktı ve çarptı çarptı diye bağırdı. Kameradan görmüş olayı hemen dışarıya fırladı. Biz geldiğimizde araç zaten pert olmuş, kamyon sürücüsü ise şok içindeydi zaten oda üzgündü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. Mert arkadaşımla 4 yıldır tanışıyoruz 3 gün oldu burada işe başlayalı. Aracını ise hemen hemen 10 gün önce almıştı. Böyle talihsiz bir kaza yaşadı. Kamera kayıtlarına baktıktan sonra aracın hemen yanından bir vatandaşın geçtiğini gördük. Allah'tan ona birşey olmamış cana geleceğine mala gelsin" diye konuştu.

Sultangazi'de feci kaza... Kaldırımda yürüyen vatandaş ölümden son anda böyle kurtuldu
Sultangazi'de feci kaza... Kaldırımda yürüyen vatandaş ölümden son anda böyle kurtuldu
Sultangazi'de feci kaza... Kaldırımda yürüyen vatandaş ölümden son anda böyle kurtuldu
Sultangazi'de feci kaza... Kaldırımda yürüyen vatandaş ölümden son anda böyle kurtuldu
Sultangazi'de feci kaza... Kaldırımda yürüyen vatandaş ölümden son anda böyle kurtuldu
Sultangazi'de feci kaza... Kaldırımda yürüyen vatandaş ölümden son anda böyle kurtuldu
Sultangazi'de feci kaza... Kaldırımda yürüyen vatandaş ölümden son anda böyle kurtuldu
Sultangazi'de feci kaza... Kaldırımda yürüyen vatandaş ölümden son anda böyle kurtuldu

YORUMLAR
500

Sultangazi, Mahmutbey, Mevla, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de feci kaza... Kaldırımda yürüyen vatandaş ölümden son anda böyle kurtuldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:56 Gebe koyunlar ölüyor! Son bir haftada kayıp sayısı 20'ye çıktı
14:50 Duyanlar domates gibi kızardı! Sebze fiyatlarındaki artış yüzde 100'ü geçti
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnlerine gireceğiz' dedik, kaçacak yer bile bulamadılar
14:32 7 bin TL elektrik faturası geldi! İdo Tatlıses isyan etti
14:23 Kuruluş Osman'da neler olacak? Osman Bey saraydan kaçabilecek mi?
14:22 Çatıdan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Beydun, annesine mektup bırakmış
14:10 Aubameyang, resmen Barcelona'da! Gabonlu futbolcunun serbest kalma bedeli 100 milyon Euro
14:07 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Bir kadını 15 yerinden bıçaklayana adli kontrol şartı verildiğinde yüreğim yanıyor
12:49 Kahveye kesilen cezanın 33 liralık taksiti için cinayet işlendi!
13:53 Reuters: İran, Türkiye'ye söz verdiğinin yarısı kadar gaz gönderiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 15:04:32. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de feci kaza... Kaldırımda yürüyen vatandaş ölümden son anda böyle kurtuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement