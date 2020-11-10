Son dakika haberleri: Süper Loto'dan 36.55 milyon lira kazanan talihli çekini aldı

Sisal Şans tarafından 5 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 36 milyon 555 bin 353 lira ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı. 10, 23, 39, 40, 54, 56 sayılarına isabet eden Süper Loto kuponu ile 36 milyon 555 bin 353 TL kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekini; Halkbank Levent Şube Müdürü ve Sisal Şans Satış Genel Müdür Yardımcısı Göker Gürkaya teslim etti.

Büyük ikramiyeyi kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans Satış Genel Müdür Yardımcısı Göker Gürkaya, "Sisal Şans ailesi olarak Süper Loto'da bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 36.5 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz" dedi ve ekledi: