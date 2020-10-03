TOKAT'ta bir otomobilin camından sarkan 'terrier' cinsi köpek ile sürücünün tehlikeli yolculuğu, kameraya yansıdı. Görüntülerde sürücünün bir eliyle direksiyonu tutarken, diğer eliyle de kucağında, camdan sarkan köpeğin tasmasından tuttuğu görüldü.

Turhal ilçesi yönüne giden bir otomobilin sürücüsünün kucağındaki köpek, görenleri hayrete düşürdü. Sürücü tek eli ile direksiyonu tutarken diğer eli ile de camdan sarkan 'terrier' cinsi köpeğinin tasmasından tutarak yolculuk yaptı. Trafikteki tehlikeli yolculuk, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Köpek yanından geçen araçlara havlarken, otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.