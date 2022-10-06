Tayland'da kreşte katliam yapan caninin intihar etmeden önce eşini ve çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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Tayland'da kreşte katliam yapan caninin intihar etmeden önce eşini ve çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı

06.10.2022 12:30

Tayland'da bir kreşe silahlı saldırı düzenleyerek 24'ü çocuk 35 kişiyi katleden cani, olay sonrası intihar etmişti. Eski polis olduğu öğrenilen saldırganın, düzenlediği katliamdan önce eşini ve çocuğunu da öldürdüğü ortaya çıktı.

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nong Bua Lamphu bölgesinde bir çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda 24'ü çocuk 35 kişi yaşamını yitirdi. Silah ve bıçak kullanılan saldırıda yaralanan 12 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi. Bölgeye ise çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

ÖNCE EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMÜŞ

Kreşe yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, saldırganın eski bir polis olduğu bilgisi edinildi. Polis yetkilileri, eski bir polis memuru olan 34 yaşındaki saldırganın daha sonra kendi eşini ve çocuğunu öldürüp intihar ettiğini söyledi. Polis yetkilileri, eski bir polis memuru olan 34 yaşındaki saldırganın daha sonra kendi eşini ve çocuğunu öldürüp intihar ettiğini söyledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tayland, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'da kreşte katliam yapan caninin intihar etmeden önce eşini ve çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayland'da kreşte katliam yapan caninin intihar etmeden önce eşini ve çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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